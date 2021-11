Ramen van woning in Deventer springen door zware knal

Diepenve­ners in actie tegen sluiting overweg en kritisch op gemeente: ‘Gang van zaken klopt niet’

De sluiting van een onbewaakte overweg op landgoed Rande is als het aan een groep Diepenveners ligt geen gelopen koers. In een brief aan de Deventer politiek vragen zij uitleg over de kwestie. Zij stellen dat van ‘intensief en constructief’ overleg, zoals wethouder Rorink (CDA) doet voorkomen, helemaal geen sprake is geweest. ,,Veiliger dan de overweg nu is, ga je het niet krijgen.”

