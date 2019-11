Ramkraak bij durekledingwinkel in Deventer binnenstad: daders crashen met vluchtauto bij A28

update & videoInbrekers hebben vannacht met grof geweld toegeslagen in de binnenstad van Deventer. Met een auto reden ze in op kledingwinkel Auckland, waarna meerdere daders de zaak plunderden en ervandoor gingen. De met kleding volgestouwde vluchtauto kwam uiteindelijk op de A28 terecht, maar crashte bij afrit 22 (Lichtmis), ten noorden van Zwolle. Volgens de laatste berichten zoekt de politie daar naar de inzittende(n).

De brute ramkraak vond even voor 05.30 uur plaats aan de Engestraat in Deventer. Volgens twee omwonenden reden de daders met een auto eerst de glazen deur van de winkel kapot. Vervolgens zouden ze opnieuw een ‘aanloopje’ hebben genomen en door het speciale beveiligingshek zijn gereden.

Volledig scherm De auto reed dwars door de winkelpui van Auckland in Deventer. © News United / Rens Hulman

Volgens een bewoner uit de straat, die anoniem wil blijven, werd de nachtrust verstoord door een enorme klap. De bewoner dacht eerst aan een botsing van een auto op de nabijgelegen Stromarkt, maar het bleek dus om een ramkraak te gaan bij Auckland.

De bewoner vermoedt een geplande actie: de auto die is gebruikt, paste precies binnen de afmetingen van de geramde deur. De daders zouden volgens de bewoner in vermoedelijk het Arabisch naar elkaar hebben geroepen. De bewoner stelt dat het een minuut of 25 duurde voordat de politie arriveerde. Mogelijk had de achtervolging op de vluchtende daders de eerste prioriteit, zo is het vermoeden in de straat.

Volledig scherm De schade bij daglicht. © Ivar Penris

De Engestraat in het winkelgebied van het Deventer centrum is probleemloos te bereiken met de auto. Er staan geen palen als afsluiting.

Dure kleding

Er zouden in totaal vier mannen de winkel hebben bestormd na de kraak. Ze namen dure kleding mee naar buiten en sloegen op de vlucht in een andere auto. ‘Een snelle Audi’, aldus de getuigen. Op de auto die in de winkel werd achtergelaten, waren met ducttape kentekenplaten geplakt.

Volledig scherm Een van de meegenomen jassen werd achtergelaten op straat. © News United / Rens Hulman

Crash op A28

De politie zette de achtervolging in. Volgens een woordvoerster van de politie verloren agenten de auto echter uit het oog. De Audi kwam weer in beeld na een melding van een gecrashte auto, vlak bij afrit 22 van de A28. Dat bleek de vluchtwagen te zijn. Afgaande op foto’s ramde de auto daar een lantaarnpaal en kwam hij naast de weg terecht. De Audi had een Pools kenteken.

Klopjacht

De verdachte(n) zijn na het ongeluk te voet gevlucht. Volgens de politie wordt ter plekke met man en macht gezocht. Bij de woordvoerster was niet bekend om hoeveel inzittenden het gaat. Bij de klopjacht zou een helikopter zijn ingezet.

De auto vloog (vermoedelijk) uit de bocht bij het verlaten van de oprit. Dat gebeurde op de Hermelenweg, schuin tegenover wegrestaurant De Lichtmis. De Hermelenweg kruist even verderop de N377, de provinciale weg tussen Balkbrug en Hasselt.

Volledig scherm De vluchtauto crashte nabij de A28 bij Nieuwleusen. © News United / Stefan Verkerk

In Deventer gaat de forensische opsporing onderzoek doen bij de kledingwinkel. Hoe groot de schade is, is niet bekend, maar volgens de getuigen werden tientallen kledingstukken gestolen. Auckland verkoopt dure merken als Hugo Boss, Armani, Tommy Hilfiger en Ralph Lauren.