Ramkrakers slaan toe bij Aldi in Schalkhaar, vemoedelijke vluchtauto gevonden

Nieuwe biblio­theek in Deventer opnieuw maand later open

10:27 De opening van de nieuwe bibliotheek aan de Stromarkt in Deventer is opnieuw een maand uitgesteld. Oorzaak is het faillissement van de leverancier van de boekenkasten. Volgens projectleider Karin Barth van de bibliotheek had dat faillissement nog veel slechter kunnen uitpakken.