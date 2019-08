Rapper Snelle uit Deventer is hot! Miljoenen streams voor ‘Reünie’ én nieuwe bankhang-onderbroeken

Rapper Snelle uit Deventer is hot. Zijn track ‘Reünie’ is deze week Alarmschijf bij Qmusic en werd meer dan twee miljoen keer gestreamd. Daarnaast is de 23-jarige Lars Bos, zoals Snelle echt heet, het nieuwste uithangbord voor een hip onderbroekenmerk.

Dag Lars, was dit de week van de grote hit en de nieuwe onderbroek?

,,Haha, zo kan je het samenvatten. Al zie ik mijn optredens in Spanje en op Terschelling, waar ik nu even een kop koffie drink tot de veerboot vertrekt, toch ook wel als een dingetje.’’

Hoe druk ben je momenteel?

,,Mallorca, Lloret de Mar, Barcelona, Terschelling, Albufeira, Chersonissos; het is één groot feest van optredens in juni, juli, augustus en september.’’

Is ‘Reünie’ een dikke hit aan het worden?

,,Daar lijkt het op. ‘Scars’ en ‘Plankgas’ deden het al heel goed, maar met ‘Reünie’ gaat het heel hard. Alarmschijf bij Qmusic, binnen twee weken meer dan twee miljoen streams, trending op Youtube en tientallen keren gedraaid op de radio.’’

Het nummer gaat over angst voor een schoolreünie. Een radio-DJ meldde dat het vanwege jouw bovenlip een autobiografisch karakter heeft. Is dat zo?

,,Het nummer is hier en daar wat verdund en aangedikt. Toch gaat het niet specifiek over mijn gezichtsafwijking. Of misschien ook wel, ik ben er in mijn pubertijd wat onzeker geweest. Al had die onzekerheid niet alleen daarmee te maken. Op school in Gorssel had ik er in ieder geval geen last van. Dat was een fijn dorp waar ik positief ben gevormd.’’

Het nummer klinkt anders dan jouw voorgaande werk, klopt dat?

,,Ja, ik denk dat we een iets oudere doelgroep hebben aangeboord, het is meer een liedje.’’

Volledig scherm Lars Bos alias rapper Snelle, in zijn boxershort op de bank. © Pockies.com

Onderbroekenlol

Zeg Lars, het onderwerp waarover de Stentor eigenlijk écht het naadje van de kous wil weten: jouw nieuwe onderbroek. Hoe zit dat?

,,Hij zit lekker, man, leuk dat ik dit mag doen. Ik krijg vaker kleding toegestuurd met de vraag of ik dat dan wil dragen, zo ook van onderbroekenmerk Pockies. Dat sprak me aan, want als ik iets fijn vind op een dag wanneer ik niets hoef te doen is het bankhangen in mijn onderbroek. En in deze zit een zak waar mijn telefoon in past!’’

Waarna je hun uithangbord werd?

,,We hebben dezelfde doelgroep, namelijk studenten, dus dat was een mooie basis om samen te werken.’’

Heb je de short zelf ontworpen?

,,Mijn management, na wat persoonlijke aanwijzingen. Ik wilde er in ieder geval op hebben staan: ‘Lieve Jongens’. Dat is min of meer mijn trademark geworden. Onder die naam lanceren we binnenkort ook een platenmaatschappij. Terugkomend op de onderbroeken: ik wilde eigenlijk blauwwit gestreept.’’

De huidige clubkleuren van PEC Zwolle?

,,Haha, oh ja! Maar goed dat-ie groenwit is geworden, dan.’’

De oorspronkelijke clubkleuren van PEC...

,,Oei.’’

Ander onderwerp: wat zijn jouw verdere toekomstplannen?

,,Naast de platenmaatschappij ben ik druk met het afschrijven van een album en verder gaan we na de zomer toeren door Nederland met een show van anderhalf uur. De Melkweg in Amsterdam was al binnen 48 uur uitverkocht, de andere shows volgden snel, waaronder die in Doornroosje in Nijmegen.’’

Het gaat hard!