Rapper Snelle uit Deventer trekt maatje en muziekbroeder Tristan met gouden plaat uit de schaduw

Terrasrij­der Deventer wil praten met zijn slachtof­fers (hij is tenslotte ‘zelf ook slachtof­fer’)

30 januari De vijf mensen die eind vorig jaar in de Keizerstraat in Deventer door een man in een auto werden aangereden, houden daar vermoedelijk geen blijvend letsel aan over. Verdachte Roy van T. (37) uit Deventer wil graag met de slachtoffers om tafel om de kwestie uit te praten.