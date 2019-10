Rapper Snelle viert verjaardagsalbum 24 ook met fans uit Deventer en Gorssel

Het nieuwe album is nog niet uit, maar één van de tracks is al een hit: dit is het nummer ‘Reünie’. Het inmiddels 22 miljoen keer gestreamde nummer stond vorige week op de nummer 3 positie van de Nederlandse top 40. In de bus kunnen fans alvast een aantal nummers van zijn nieuwe album ‘Vierentwintig’ kunnen horen. Wie de bus spot kan kaarten winnen als ze een foto maken en op Instagram plaatsen. Zo zijn eerder al foto's gemaakt in Amsterdam en Leiden.