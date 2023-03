Rapper worden? Deze bekende artiest geeft gratis lessen in Deventer

indebuurt.nlTeksten schrijven, een beat maken, jezelf op een podium presenteren en altijd nieuwe inspiratie hebben: er komt veel kijken bij een carrière als rap- of hiphopartiest. Weten hoe dat is? Twee bekende Nederlandse rappers geven binnenkort gratis workshops in Deventer.

Als je tussen de dertien en twintig jaar oud bent, kun je in april en mei alles leren over rap en hiphop bij Deventer Talenthouse.

Deventer Talenthouse is een initiatief van Burgerweeshuis en Raster Jongerenwerk. Als je als jonge Deventenaar droomt van een carrière in de muziek, dan ben je hier aan het goede adres. Tijdens workshops leren bekende rappers, producers, DJ’s en singer-songwriters je de fijne kneepjes van het vak en ze maken je wegwijs in de muziekscène van Deventer. Elk jaar zijn er verschillende Talent Routes. De workshops hier zijn altijd gratis te volgen.

Wat ga je doen

Op 25 april start de Talent Route voor rappers in het Burgerweeshuis. Met een groep rappers in spé volg je vijf workshops die worden gegeven raptalent Ynte de Vries en rapper Pjotr uit Zutphen. Die laatste kun je kennen van de EP ‘Goed Nieuws’ of de single ‘Verliezen Met Jullie’. Pjotr is een meester in het vertellen van verhalen en Ynte wil andere jongen motiveren en inspireren, vertelt de organisatie.

Pjotr en Ynte leren je hoe je teksten schrijft, verhalen vertelt en waar je inspiratie vandaan haalt. Je werkt aan jouw podiumskills en je maakt een eigen rap die je presenteert op de laatste avond van de cursus: Talent Night in het Burgerweeshuis op zondag 28 mei.

Alle info op een rij

Je kunt je tot 18 april 2023 inschrijven voor de Talent Route Rappers. Dit zijn de data van de workshops:

Dinsdag 25 april van 19.00 tot 21.00 uur bij Burgerweeshuis Dinsdag 2 mei van 19.00 tot 21.00 uur bij BRUT (Bagijnenstraat 11, rechts naast Burgerweeshuis) Dinsdag 9 mei van 19.00 tot 21.00 bij BRUT Dinsdag 16 mei van 19.00 tot 21.00 bij Burgerweeshuis Dinsdag 23 mei van 19.00 tot 21.00 bij Burgerweeshuis Eindpresentatie Talent Night op zondag 28 mei van 19.00 tot 22.00 bij Burgerweeshuis

Inschrijven kan op de website van Deventer Talent House.

