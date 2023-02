‘Rare brand’ in voormalige ziekenhuis Deventer: heel veel rook, maar geen vuur

De brand brak even voor middernacht uit op het terrein in de wijk Keizerslanden waar deels zorg word geleverd door Carinova, en waar deels gesloopt wordt voor nieuwbouw. De brandweer had aanvankelijk grote moeite om de vuurhaard te lokaliseren. Die bleek uiteindelijk in leegstaand deel van het pand waarin een apotheek huist te zitten.

,,Een rare brand’’, noemt brandweerwoordvoerder Diana Inkelaar het. ,,Er is namelijk nooit vuur geweest, alleen maar veel rook.’’ Vanwege die rookontwikkeling was het niet veilig genoeg om naar binnen te gaan om te blussen en werden er meerdere korpsen opgeroepen om te helpen, mocht de brand uitslaand worden.



,,Later lukte het een aantal brandweerlieden toch om naar binnen te gaan en de bron van de rook te vinden. Het idee is dat het in de luchtkanalen is ontstaan en dat het via het plafond is verspreid. Om een uur of vier was de situatie onder controle.’’