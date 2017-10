Ratten veroorzaken overlast in Deventer Sluiswijk

Rentree-woordvoerder Carin Hemeltjen bevestigt dat in de wijk sprake is van een rattenprobleem. Een eenduidige oorzaak kan zij niet aangeven. ,,Het is echt vervelend als je het idee hebt dat ze in de achtertuin of onder de woning zitten. We hebben een aantal woningen laten aanpakken. Daar zijn de riolering en afvoer gecheckt, is onder vloeren gekeken en is er aan bestrijding gedaan.''