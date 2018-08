Rattenoverlast in Deventer houdt aan

Het rattenprobleem in Deventer lijkt dit jaar nog groter dan vorig jaar. Alleen al in de maand juni zijn negentien meldingen van rattenoverlast binnengekomen bij de gemeente Deventer. Bewoners van de wijk Zandweerd ondernemen zelf actie.

De overlast van ratten in de gemeente Deventer lijkt nog lang niet afgelopen. Tot nog toe zijn dit jaar meer dan zeventig meldingen binnengekomen op het stadhuis van mensen die in of om het huis ratten hebben gezien. Over heel 2017, toen de gemeente erkende dat er sprake is van een groeiend rattenprobleem, waren dit er precies honderd.

De knaagdieren laten zich vooral zien in de wijken Keizerslanden, Voorstad, Zandweerd, de binnenstad en de Rivierenwijk. Alleen al in de maand juni zijn dit jaar negentien meldingen binnengekomen, zegt gemeentewoordvoerder Maarten-Jan Stuurman. "Mogelijk is dit vanwege de droogte. De meldingen zeggen overigens weinig over het aantal ratten dat er in totaal rondloopt.''

Zelf verantwoordelijk

Dat laatste komt omdat niet iedereen melding doet van het zien van een rat. Dit is mede omdat bewoners zélf verantwoordelijk zijn voor ratten in huis. Alleen voor ratten in de openbare ruimte kan bij de gemeente worden aangeklopt.

Het aantal meldingen is hoe dan ook de afgelopen jaren toegenomen. Ter vergelijking: in 2010 ontving de gemeente slechts 19 meldingen, tegen 22 in 2011.

Eerste Weerdsweg

De overlast speelt onder meer in de Eerste Weerdsweg in de wijk Zandweerd. Bewoners van die straat klopten eerder dit jaar al aan bij de gemeente om iets te doen aan de vele ratten. De knaagdieren trippelen over plafonds of lopen langs spouwmuren en houden mensen met hun geknaag wakker. "We hebben de gemeente meermaals gevraagd om een rioolinspectie, maar we komen alsmaar niet verder. Daarom kunnen we niet anders dan zelf iets regelen'', zegt Eelco Blessing. De bewoners willen binnenkort een gespecialiseerd bedrijf het riool laten controleren op openingen of gaten. Het vermoeden bestaat dat de de ratten door die gleuven de jaren 30-huizen kunnen binnenkomen. "Dan weet je precies welke vervolgstap nodig is'', zegt Blessing. "Zelf doen we er alles aan om de overlast te beperken, maar daarmee zijn we er niet.''