Rattenoverlast in Deventer neemt flink toe

Bewoners van Zandweerd maakten zaterdag in de Stentor melding van een rattenplaag, onder meer in de Eerste Weerdsweg. Een professioneel rattenbestrijder hekelde de aanpak van gemeente en Circulus en noemde het rattenprobleem ‘bijna onbeheersbaar’. Eerder werden er problemen gemeld in Sluiswijk, de binnenstad en schoot een particulier in Diepenveen tientallen ratten in villawijk Eikendal.

De rattenbestrijding in huizen is door de gemeente uitbesteed aan Circulus-Berkel. Daar zijn drie gecertificeerde ongediertebestrijders in dienst voor alle acht Circulus-gemeenten samen, zo’n 440.000 inwoners.

Gif

Volgens Circulus-woordvoerder Friederike Kleijn speelt de rattenplagen vooral in Deventer. Voor de bestrijding worden ‘veelal klemmen’ gebruikt, op grote schaal gif gebruiken is verboden. ,, Gif is ook meestal niet nodig. We werken oplossingsgericht, dat wil zeggen dat advies en preventie voorop staan, omdat daar in onze ervaring veel winst is te boeken.’’ Zij zegt dat er zelden sprake is van een ‘rattenplaag’. ,,De bruine rat hoort in oude centra, het feit dat het beest daar nu eenmaal leeft is nog geen plaag en ook niet bedreigend voor de gezondheid..’’