Ravage en schrik enorm na aanrijding Deventer: ‘Ik wist niet hoe hard ik weg moest springen’

Ooggetuigen vertellenDe Keizerstraat in Deventer, zondagochtend rond half zes. De toegangsstraat tot de binnenstad ziet blauw van de zwaailichten. Het staat vol met politieauto’s, ambulances en brandweerwagens. In de lucht cirkelt (vermoedelijk) een traumahelikopter boven het centrum. Meteen is duidelijk dat hier iets ernstigs is gebeurd.

Het laatste uitgaanspubliek verlaat op dat moment de binnenstad. ,,Er is daar verderop in de Keizerstraat een auto ingereden op een groepje, bij een terras’’, weet een meisje , terwijl ze met vrienden en vriendinnen het centrum verlaat. Ze heeft het allemaal niet gezien, maar de impact van het incident is aan haar te merken. ,,Er zijn meerdere mensen gewond geraakt.’’

Daar verderop is het smalle stukje tussen kebabzaak Ayf en boekhandel Praamstra, waar de hulpdiensten eerste hulp verlenen aan de slachtoffers. Per ambulance zijn zij afgevoerd. Volgens ooggetuigen zou één persoon er ernstig aan toe zijn.

Ravage

De ravage is enorm. Brokstukken van kapotgereden terrasschermen liggen meters verderop. Glas ligt op de weg, terrasstoelen liggen in de kreukels en zijn weggeslingerd, zelfs naar de andere kant van de straat. Ook een zware plantenbak van het terras is een eind verderop beland door de klap. Een parasolstaander is omgeknakt.

Linten houden publiek op afstand, alhoewel er rond deze tijd niet heel veel mensen meer op de been zijn. Twee oudere mensen, vermoedelijk vijftigers die vlakbij wonen, zijn snel in de kleren geschoten. Ze hoorden een enorme knal. Mogelijk een plofkraak, dacht één van hen nog. In de Keizerstraat zitten immers twee pinautomaten vlakbij de plek van het incident. Eenmaal ter plekke zien ze al snel dat er heel wat anders aan de hand is.

Een groepje jongeren slaat achter de linten, als de slachtoffers al weg zijn, het sporenonderzoek van de politie gaande. Eén van hen, een jongen die niet met naam in de publiciteit wil, zegt dat hij het allemaal heeft zien gebeuren.

Wegspringen

,,Het was bizar’’, meldt hij. Op weg naar huis hoorde hij vanaf een afstandje dat er een ruzie gaande was. Dichterbij bleek dat te zijn tussen een aantal mensen op het terras en een bestuurder van een auto, die daar in de buurt stond, zo schetst hij. Hij dacht nog: ‘ik loop er toe om te sussen’, maar plotseling gaf de auto gas en reed met flinke snelheid op de groep in, zo vertelt hij. ,,Die auto reed vervolgens door. Ik dacht dat-ie de Brink op zou rijden, precies in de richting waar ik was. Ik wist niet hoe hard ik weg moest springen, want als de auto via de Brink zou zijn weggereden, was ie-precies mijn kant op gegaan. ’’

De auto ging echter de andere kant op, de hoek om, winkelstraat de Korte B. in. Via die route ontvluchtte de wagen de binnenstad. Volgens meerdere mensen zou het gaan om een Audi type SUV, alhoewel de politie daar nog geen mededelingen over doet.

Geschreeuw

Een binnenstadbewoner die rond zes uur nieuwsgierig is komen kijken, keert hoofdschuddend weer om. ,,We horen wel vaker geschreeuw als er weer eens ruzie is in de uitgaansnacht. Maar dit heb ik nog nooit meegemaakt.’’