Ravage op A1 bij Bathmen door pittig ongeluk: wonder boven wonder geen gewonden

Hoe conflict over aanrijding compleet ontplofte in Deventer: ‘Ik schrok me kapot’

Davie N. (27) en Robin de C. (28) zijn beste vrienden. De twee drinken en blowen samen en komen voor elkaar op. Maar een ‘impulsieve actie’ in een slepend conflict verandert hun levens compleet. De twee Deventenaren hangt een flinke gevangenisstraf boven het hoofd. ,,Hadden we het maar anders opgelost.’’