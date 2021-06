Ravage op A1 bij Bathmen nadat trucker vol op wegwerkzaamheden knalt: hinder in de ochtendspits

KAMPS DOET RECHT Man wil niks weten van ‘dealen’ in Deventer: ‘Mijn maat vroeg ik of ik wat bruin wilde halen’

24 juni Ronald Kamps schrijft dagelijks over een rechtszaak uit de regio. Niet alleen over de opgelegde straf, ook over het verhaal erachter. De zaak van vandaag gaat over handel/vervoer van drugs.