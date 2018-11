RC Wings Klarenbeek decor van witwasonderzoek: ‘Doorstart is door inval onmogelijk gemaakt’

Modelvliegtuigwinkel RC Wings in Klarenbeek is decor van een witwasonderzoek. Vorige week deed de politie een inval en zijn eigenaren Danny B. en Connie van V. uit de gemeente Voorst korte tijd aangehouden en verhoord. Nu het bedrijf is gesloten laten de ondernemers in een verklaring weten dat alles is berust op een ‘preventieve inval’.

Het is einde verhaal voor de winkel met bestuurbare modelvliegtuigen aan de Zutphenseweg in Klarenbeek. Afgelopen weekend sloot de zaak van de één op de andere dag. De eigenaren van RC Wings lieten op de site en via de Facebookpagina weten dat ‘het geen haalbare kaart meer is’.

In beslag genomen

Maandag berichtte de politie dat afgelopen donderdag een doorzoeking is gedaan waarbij bedrijfsvoorraad en inventaris in beslag is genomen. Daarop lieten de eigenaren in een verklaring weten dat op basis van een ‘vermeend verkeerd startkapitaal’ preventief een inval is gedaan waarbij ‘alles zwaar is beschadigd’. Volgens de eigenaren is een doorstart door de inval en aanhouding ‘fysiek- en psychisch onmogelijk geworden’.

RC Wings was nog maar een jaar open. In de winkel konden liefhebbers hun hart ophalen te midden van honderden modelvliegtuigen, vleugels, vliegtuigmotoren en beschikte de speciaalzaak over ‘expertise om modelbouwers te helpen bij hun hobby.’

Teleurstelling

Tijdens de opening in september 2017 liet Danny, partner van Connie, vol trots weten dat de speciaalzaak wereldwijd de enige in zijn soort was op een ideale locatie. ,,Dit is een goeie plek. Vlakbij dat vliegveld (Teuge, red.) en middenin de Stedendriehoek Apeldoorn, Zutphen, Deventer; beter kunnen we het ons niet wensen.’’ Via Facebook wordt door tientallen klanten teleurgesteld gereageerd op de sluiting.

Eerder beslaglegging

Er waren volgens de politie al langer signalen van witwaspraktijken. In juni was het duo ook al in beeld. Toen zijn een camper, bedrijfsadministratie en kasgelden in beslag genomen. Hoewel de eigenaren op vrije voeten zijn gesteld blijven zij wel verdachten in het onderzoek. Het OM beslist uiteindelijk of de ondernemers worden vervolgd.