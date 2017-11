Recherche zoekt steekvoorwerp van dodelijke steekpartij in Deventer

Bathmenaar verrast met speciaal voor hem gecomponeerd muziekstuk

5 november Het zou zaterdagmorgen een doodgewone bijeenkomst van alle donateurs van de Stichting De Bathmense Beiaard in de Dorpskerk in Bathmen worden. Maar dat liep even anders, uiteindelijk stond vooral kersverse ridder Tonny in ’t Hof te glunderen. Hij werd naar een speciaal voor hem gecomponeerd carillonconcert gelokt.