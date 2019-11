Rechercheur over incident in Deventer: ,,Dit is mogelijk illegaal vuurwerk geweest. Met de kracht van een granaat.’’

Aangedaan

Niet onschuldig

,,Ze hebben me gezegd dat ze geen idee hebben wie hier achter zit’’, voegt hij eraan toe. Voor de voordeur liggen nog de glasscherven. Provisorisch is de brievenbus dichtgeplakt. De rechercheur pakt zijn camera om een en ander vast te leggen. Als hij zijn sporenonderzoek gedaan heeft, kan de boel opgeruimd worden. De agent vraagt zich af waar de klep van de brievenbus ligt. ,,Het kan best zijn dat die brievenbus een stuk verderop ligt’’, wijst hij naar de parkeerplek tegenover de rijtjeswoningen. ,,Dit soort explosies heeft een enorme kracht. Het is geen rotje geweest of zo. Zo onschuldig was het niet. Het is ontzettend triest dat zoiets gebeurt.’’