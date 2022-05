Rechter eens met Deventer dat woonwagenbewoners sjoemelden met woonadressen

COLUMN Seks en bloot is mooi, niet vergeten!

Stel nou dat we het even over het punt van Derksen gaan hebben. Niet dat kaarsengekakel, maar dat het nu zo strengerig gaat op streelgebied. Beetje spijt trouwens dat ik me erover heb uitgelaten. Als ik mijn rebelse klep erover had gehouden, was ik denk ik de enige Neerlandsche columnist geweest die er vorige week níet over had geschreven. Maar ja. Dat grapje over die Bolsius of bolknak ergens bij hem instoppen, moest gemaakt.

2 mei