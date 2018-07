Rechter geeft Meibergen gelijk, Deventer moet meer bewoning op Bergweide stoppen

Deventer greep hard in tegen de bewoning van de bovenverdieping van muziekhandelaar Hans Meibergen in de Kamperstraat, maar liet vergelijkbare praktijken in dezelfde straat bestaan. Meibergen vocht dat aan, kreeg gelijk en krijgt dat nu ook van de hoogste rechter: wat Deventer doet mag niet.

Deventer moet een einde maken aan bewoning van enkele bedrijfswoningen in de Kamperstraat omdat de bewoners geen bedrijf meer hebben, staat in de uitspraak van de Raad van State. Het stadsbestuur ging in hoger beroep om optreden tegen de bewoners te voorkomen, maar de Raad van State heeft de gemeente woensdag in het ongelijk gesteld.

Lees ook Ontruiming bedrijfswoningen Kamperstraat in Deventer was terecht Lees meer

De zaak werd aangezwengeld door Deventenaar Meibergen en zijn bedrijf Mayhill Vastgoed. Meibergen kreeg de gemeente over zich heen toen hij zijn bedrijfspand aan de Kamperstraat ging verhuren aan kamerbewoners.

Ontruiming

De zaak escaleerde en eindigde in een ontruiming van het pand door de gemeente. Meibergen is daar furieus over en daagde de gemeente uit om op te treden tegen anderen die illegaal zouden wonen op het bedrijventerrein. De gemeente weigerde maar de rechtbank Overijssel tikte de gemeente daarover op de vingers.

Wel of geen belang

In de drie woningen waar Meibergen op doelt wonen senioren. Die wil de gemeente niet op straat zetten, aldus het gemeentebestuur in april bij de Raad van State. Deventer vindt ook dat Meibergen geen belang heeft bij handhaving van het bestemmingsplan. Daar denkt de Raad van State anders over.