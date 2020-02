Rechter haalt streep door kortere openingstijden poolcafé Deventer

Nieuw huisgezel­schap voor theater Hanzehof, ‘ons spel is lekker rauw’

12:00 De Hanzehof in Zutphen heeft sinds kort een eigen huisgezelschap dat theater maakt, genaamd Woest Oost. Deze woensdag is de première van de eerste productie, Courage. En dat zal geen lichte kost zijn. ,,We maken niet per se voor de leuk. We willen toch dat mensen door ons werk even stilstaan en over de wereld nadenken’’, vertelt artistiek leider Irene Kriek.