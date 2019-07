Rechter is overtuigd: Deventer oehoeman wilde kip echt terugbrengen naar Vogeleiland

V. was boos dat hij zich in de rechtbank moest verantwoorden voor de diefstal van een kip die volgens hem geen diefstal was, maar vooral woest dat hij nog niet opgenomen was bij Dimence terwijl hem dat beloofd was. De Deventenaar gaf ruiterlijk toe dat hij eind juni een kip van het Vogeleiland had meegenomen. Het is echter nooit de bedoeling geweest het dier te stelen, verklaarde V.