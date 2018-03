Rechter: Mediabureau mag door met Deventer Nieuws

Kranten stoppen

Concurrentie

Volgens de rechtbank in Zwolle staat het ondernemers in beginsel vrij om met een voormalige zakenpartner te concurreren. De vraag is of Artzet heeft bewezen dat hier sprake is van onrechtmatige concurrentie. De rechter vond dat Artzet niet aannemelijk heeft gemaakt dat Schoppema adverteerders van Extra naar zijn klant lokte. Dat klanten het mediabureau benaderden om in Deventer Nieuws te adverteren kwam volgens Schoppema omdat Deventerextra gestopt was. Bovendien concurreert de nieuwe krant vooral met andere huis-aan-huiskranten en probeert het adverteerder van die media binnen te krijgen. Dat verweer is door de eiser onvoldoende weerlegd. Ook hebben partijen nooit een concurrentiebeding afgesproken. Het verzoek van Artzet werd daarom afgewezen.