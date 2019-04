Rechter tikt verhuurder containerwoningen Teugseplein op de vingers

Video An­ne-Britt (11) zorgt er voor dat de tuin van het Deventer Ziekenhuis kleur krijgt

11:55 ,,Zou er geen tuin moeten komen bij het Deventer Ziekenhuis?’' Die oproep deed Anne-Britt Draaijer (11) in een brief aan de toenmalige burgemeester Heidema. Drie jaar later gaat dan de schop de grond in en plant het schoolmeisje samen met de opvolger van Heidema tientallen bloemen en boompjes.