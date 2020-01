Rechters willen getuigen horen in meineedzaak orthodontist uit Deventer

Vooralsnog blijft onduidelijk of een familielid van een ontucht plegende orthodontist uit Deventer meineed pleegde. Op verzoek van zijn raadsvrouw worden opnieuw getuigen gehoord. Dat bleek dinsdag bij de strafzaak in de rechtbank in Zwolle.

De 30-jarige Junai P. uit Apeldoorn was assistent van de in 2018 veroordeelde broer Jahid P. Deze orthodontist werd in de zomer van 2018 veroordeeld voor het betasten van minderjarige patiënten in de praktijk in Deventer en in Halle. Het jongste slachtoffer was dertien jaar oud.

‘Verklaring klopt niet’

Naast een werkstraf en een voorwaardelijke celstraf van een halfjaar kreeg hij ook van de tuchtrechter een beroepsverbod opgelegd. In zowel de straf- als in de tuchtzaak van zijn broer legde Junai verklaringen af. Hij stelde dat hij in de behandelkamer was op de momenten waarop Jahid de ontucht gepleegd zou hebben. En er was toen niets gebeurd. Dit verklaarde hij zowel tegenover de onderzoeksrechter in de strafzaak als tegenover het Centraal Tuchtcollege in Den Haag.

Volgens het Openbaar Ministerie klopt die verklaring niet. Ze verwijst daarmee onder meer naar de veroordeling door beide rechters. Opvallend is dat ook een andere broer, Jamrad, is veroordeeld voor het betasten van patiënten. Hij was destijds tandarts.

Boekhouder

De verklaringen van Junai dateren van januari, februari en maart 2018. De rechtszaak wegens meineed is eerder ook al aangehouden voor het horen van getuigen. De raadvrouw van Junai ontdekte pas laat dat er ook een boekhouder werkzaam was op kantoor. Die kan mogelijk verklaren dat Junai inderdaad de assistent van Jahid was en dat Junai dus de waarheid verteld heeft.