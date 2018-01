Rechtszaak loopt uit de hand: 'Zomaar iemand neersteken, hij moet hier komen'

live twitterDe start van de strafzaak rond de dodelijke steekpartij in de Zaanstraat in Deventer op 5 oktober is donderdag met een worsteling in de rechtszaal begonnen. Woedend klom de moeder van het slachtoffer over de bankjes in een poging een van de twee verdachten aan te vallen. De parketpolitie rukte massaal uit. Bij de steekpartij kwam de 26-jarige Hasan Sarikus om het leven.

Voor aanvang van de zitting in de rechtbank in Zwolle wist de politie al te voorkomen dat twee personen elkaar in de haren vlogen. Binnen in de rechtbank hing een geladen sfeer. De nabestaanden van het slachtoffer zaten in de zaal waar ook de twee verdachten verschenen. De publieke tribune zat vol met contacten van die verdachten en in een tweede zaal was via een videoverbinding contact gelegd.

Worsteling

Zes agenten kregen snel assistentie van zeker vier collega's toen in de rechtszaal de vlam in de pan sloeg op het moment dat de twee verdachten werden afgevoerd. De moeder stoof volledig overstuur over de bankjes en greep een vrouwelijke agent bij haar schouders. Ze wilde de verdachten aanvliegen, maar die hadden de zaal al verlaten.

Een korte worsteling ontstond en na vijf minuten woede volgde het verdriet. Huilend zat ze minutenlang in het bankje. Een mannelijk familielid wilde eveneens naar de twee verdachten toe. ,,Zomaar iemand neersteken. Kom hier!'' riep hij vol woede.

Mes

De zitting donderdag was nog niet inhoudelijk omdat er nog onderzoek gedaan wordt. Zo is recent pas het mes gevonden waarmee volgens het OM Hasan is doodgestoken.

Slachtoffer Hasan werd op die bewuste 5 oktober achtervolgd door een auto met daarin de 41-jarige Murat D. en de 47-jarige Emiel van den B. uit Wilp. Die laatste was bij D. ingestapt en had aanvankelijk geen idee dat Murat een auto achtervolgde, zei zijn raadsvrouw Mariska Pekkeriet-Bischop.

Hockeystick

De achtervolging stopte bij de flat van het latere slachtoffer. Volgens de advocaat had die een hockeystick in zijn handen en sloeg richting D. In de vechtpartij die volgde liet het slachtoffer de hockeystick vallen. Van den B. pakte deze op en sloeg het slachtoffer omdat die een mes in zijn handen had. ,,De cliënt zag zich genoodzaakt in te grijpen'', aldus de advocaat. Noodweer dus, zei ze.

Ze verzocht haar cliënt voorlopig op vrije voeten te laten. Daar kan geen sprake van zijn, reageerde de officier. Volgens het OM is hier sprake van moord, zei ze. Hassan is van de sokken gereden. ,,Vind je het gek dat hij dan van zich afslaat? Ik niet.'' Het slachtoffer overleed op straat.

Vrijlating

De rechtbank wees het verzoek tot vrijlating af. Op 29 maart volgt een regiezitting. Mogelijk volgt eind van de lente de inhoudelijke afhandeling van de zaak. De rechtbank trekt er dan een dag voor uit. ,,Loopt het dan weer zo uit de hand als net, dan heeft dat consequenties'', waarschuwde de voorzitter het publiek vast.