Rechtszaak over dodelijke steekpartij in Deventer verplaatst 'vanwege veiligheid'

De rechters behandelden vandaag kort een pro-formazitting in deze strafzaak. Bij zo'n vorige zitting in januari dit jaar sloeg de vlam in de pan. De moeder van het slachtoffer klom over de banken in de rechtszaal om een van de twee verdachten aan te vliegen. Parketwachten grepen vervolgens in. ,,We willen niet dat de zitting weer zo verloopt'', zei de voorzitter. ,,Daar zitten we niet op te wachten.'' De familie van het slachtoffer, vanmorgen wederom aanwezig, hield zich rustig in de zaal. Er was veel parketpolitie aanwezig in de rechtszaal, op de gang en ook buiten de rechtbank.