Reclamemast langs A1 komt er voorlopig niet

De beoogde reclamemast naast snelweg A1 in Deventer-Oost komt er voorlopig niet. Er meldde zich het afgelopen jaar geen geïnteresseerde partij bij de gemeente Deventer voor de exploitatie van de mast, die maximaal 60 meter hoog mag zijn. Dat is goed nieuws voor inwoners van Epse. Het betekent dat op korte termijn het omstreden bouwwerk niet de lucht ingaat.

Felle bezwaren

Vanuit het dorp ten zuiden van de A1 vlakbij Deventer zijn er felle bezwaren. De mast is voorzien pal naast het spoor, Siemelinksweg en bedrijventerrein (in ontwikkeling) A1. De situatie betekent niet dat Epsenaren rustig gaan slapen. ,,Er kan zich alsnog een geïnteresseerde melden’’, zegt voorzitter Egbert Oldenboom van de Vereniging Dorpsraad Epse en Joppe. ,,De gemeente Deventer heeft in haar beleid immers vastgelegd dat op deze plek een reclamemast mogelijk is.’’

Daar kan Epse niets meer aan doen. Oldenboom: ,,Wij kunnen pas iets als de exploitant een vergunning aanvraagt. Dan is bezwaar mogelijk en kunnen we naar de rechter stappen. Dat gaan wij zeker doen. Die mast zie je vanuit Epse en zal lichthinder en horizonvervuiling geven.’’

Tokkelbaan

De andere mast langs de A1 die de verdeelde gemeenteraad mogelijk maakte, komt bij afslag Deventer(-centrum). Die mast is wel in trek. Projectontwikkelaar Explorius gaat de paal exploiteren en hangt er een uitkijkpunt en tokkelbaan aan. Oldenboom: ,,Met die mast zijn wij niet ook blij, maar die andere raakt Epse het meest. Die mast komt ten zuiden van de A1 het dichtst bij het dorp.’’

Woordvoerder Maarten-Jan Stuurman meldt dat de gemeente onverminderd open staat voor een exploitant voor die mast. Eerder was Truckpoint, dat deze zomer op bedrijventerreinen A1 een pleisterplaats voor truckers opende, geïnteresseerd in de mast. Onduidelijk is waarom Truckpoint is afgehaakt; directeur Jorgen Kruit was gisteren onbereikbaar.