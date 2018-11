Reclamevrijstelling duwtje in rug voor starters in Twello centrum

Startende ondernemers in Twello centrum hoeven de eerste twaalf maanden geen reclamebelasting meer te betalen. Dit voorstel van Gemeente Belangen is maandagavond door de Voorster gemeenteraad aangenomen. De vrijstelling gaat in per 1 januari en geldt voor ondernemers die in het kernwinkelgebied een nieuwe zaak beginnen en daar dat jaar of het jaar ervoor geen andere winkel hebben bestierd.

Voornaamste doel van de vrijstelling is volgens Gemeente Belangen de vestigingsdrempel verlagen. Volgens Yvette de Winter, voorzitter van Ondernemersvereniging Twello centrum, schaadt de maatregel de zittende ondernemers niet. ,,Het is wel de vraag of dit dé manier is om startende ondernemers te helpen. Als we vooraf overleg hadden gevoerd, was dit ad hoc-besluit niet genomen. We moeten naar de startersproblematiek in zijn geheel kijken en geen symptomen gaan bestrijden.”

Samenwerking

De Winter is niet verrast door de motie van Gemeente Belangen. Wethouder Harjo Pinkster had haar vooraf geïnformeerd. ,,Ik wist dat dit ging gebeuren. Het is ook in het coalitieakkoord vastgelegd.” Liever had de voorzitter van de 84 leden tellende ondernemersvereniging gezien dat Gemeente Belangen de weg van samenwerking had behandeld. ,,Als je zulke dingen goed wilt neerzetten, moet je niet zo maar een winkel binnenstappen.” Hiermee refereert De Winter aan de uitspraak van GB’er Bjorn van Eekeren die tijdens de raadsvergadering zei dat hij tussen de vijf en tien winkeliers in Twello centrum had gesproken.