Recordaantal inschrijvingen voor nieuwe Boerinnen Kalender

Sorry zeggen voor ‘Ju­das’-uitspraak? VVD-raads­lid Rosenkamp uit Deventer peinst er niet over

11:43 VVD-raadslid Roderic Rosenkamp uit Deventer peinst er niet over om zijn excuses aan te bieden voor uitspraken die hij via sociale media deed over Go Ahead Eagles-trainer John Stegeman. Rosenkamp noemde Stegeman tot drie maal toe ‘Judas’ vanwege zijn aanstaande overstap naar aartsrivaal PEC Zwolle.