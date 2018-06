Recordaantal Turkse stemmers tijdens gladjes verlopen verkiezingen in Deventer

Het kiesdistrict waarbij Deventer hoort, telt 73.259 Turkse kiesgerechtigden. Daarvan hebben er 31.828 (43,45%)gestemd. Dat blijkt uit cijfers via het Turks consulaat in Deventer. De opkomst was daarmee relatief hoog. Het aantal stemmen ligt bijvoorbeeld flink hoger dan bijvoorbeeld tijdens de parlementsverkiezingen in 2015, toen 29.496 stemmen uitgebracht werden in Deventer. Tijdens het referendum gingen ruim 28.000 stemmers naar de stembus in Deventer.