Recreanten kunnen in zomervakantie zeker weer buiten zwemmen in Borgelerbad

Video In de Deventer flat van Martijn en Kirsten is àlles oranje (tot in de slaapkamer aan toe)

13 juni Deventenaar Martijn van Broekhuizen is gek van oranje. Van de voetbal wel te verstaan. Koningsdag kan hem eigenlijk gestolen worden. Maar als het Nederlands elftal een EK of WK speelt, zoals vanavond, haalt hij alles uit de berging. Een doos of zeven. Er is geen plek in zijn huis waar geen oranje is. Zijn vrouw Kirsten heeft hij compleet aangestoken met zijn oranjegekte.