Reddingsbrigade: waarschuw met borden voor gevaren van rivier

Er wordt met warm weer veel gewaarschuwd voor het gevaar van zwemmen in rivieren en brugspringen, maar vrijdag ging het in Deventer toch weer mis.

Het gebied tijdelijk afsluiten gaat misschien net te ver, maar de gemeente Deventer zou op zijn minst flinke waarschuwingsborden bij de Ossewaard neer moeten zetten waarop staat dat zwemmen in de IJssel en brugspringen levensgevaarlijk én verboden is. ,,Deventer stimuleert het nu gewoon om daar te gaan zwemmen”, zegt voorzitter Frans Eggink van de Reddingsbrigade Deventer.

Bij de entree van de uiterwaarden naast de stadscamping staat een bord met een welkomstwoord en een uitleg over al het moois dat er te zien is , eenmaal in het gebiedje tussen de IJssel en de nevengeul ervan staan overal prullenbakken. Aan de kant van de IJssel nodigen de kleine strandjes tussen de kribben uit om er te gaan liggen zonnen.

Reddeloos verloren

,,Elf maanden per jaar is het hier prima wandelen, maar die ene maand dat het zo warm is, zou het eigenlijk dicht moeten om te voorkomen dat mensen gaan zwemmen”, zegt woordvoerder Sander Zeilstra van de Reddingsbrigade Nederland. ,,Dat is misschien net te veel van het goede, maar zet er dan in ieder geval grote waarschuwingsborden neer. De stroming of een schip trekken je zo de rivier op en dan ben je reddeloos verloren.”

Het warme weer lokt ook veel brugspringers naar de rivieren en vooral jongeren zien daar wel de lol, maar niet de gevaren van in. Vrijdag ging het in de Ossewaard gruwelijk mis, toen een meisje van 15 jaar uit Lochem van de pijler viel van de spoorbrug over de IJssel en een kleine vier meter lager met haar hoofd op de stenen net onder water klapte.

Het gebeurt overigens vaak dat tieners vanaf zo’n pilaar onder de spoorbrug de IJssel in duiken of springen, zeggen bezoekers van het gebied. De Deventerse Yuri Tatiana was getuige van het ongeluk van vrijdag en verleende eerste hulp. ,,Ik wist direct: dit is foute boel. Ze was er erg aan toe. Ze kwam met haar gezicht op die stenen terecht.’’

Nevengeul

Het ongeluk gebeurde in een nevengeul die enkele jaren geleden is aangelegd om in de toekomst problemen met het wassende water te voorkomen. Aan een van de zijkanten van de geul liggen echter ook heel veel stenen en daar is het 15-jarige Lochemse meisje op terecht gekomen.

Rijkswaterstaat-woordvoerder Jenneke Blok erkent dat er nog steeds ‘vanaf gevaarlijke plekken als bruggen en pilaren’ het water in wordt gesprongen. ,,We waarschuwen er ontzettend veel voor om dat niet te doen, maar het lukt niet om iedereen daarvan te weerhouden. Het blijft maar doorgaan.

Volgens Blok is het ook lastig om de regelgeving te handhaven. ,,We hebben zoveel bruggen in Nederland, je kunt niet overal een agent neerzetten. Je kunt niet alles zodanig afschermen dat je er niet meer op kunt. Mensen moeten ook proberen hun gezond verstand te gebruiken.’’

Extra boa's

De gemeente Deventer zet dezer dagen wat extra boa's (buitengewoon opsporingsambtenaar) in om te controleren bij het water en de politie vaart met Rijkswaterstaat mee om overtreders van de regels op en rond het water aan te pakken.

Dat er geen waarschuwingsborden bij de Ossewaard of vergelijkbare plekken in de regio staan, is volgens gemeentewoordvoerder Maarten Jan Stuurman op verzoek van Rijkswaterstaat. ,,Zo'n bord zou kunnen impliceren dat zwemmen in de rivier wél is toegestaan waar je die borden niet ziet. Het is gewoon overal verboden.

Prorail kon gisteren niet zeggen of de spoorbrug in Deventer een aanpassing verdient. ,,In zijn algemeenheid kan ik zeggen dat we heel erg veel spoor hebben om te beheren”, zegt een woordvoerder. ,,Het is ondoenlijk om al het spoor of de spoorbruggen volledig ontoegankelijk te maken.”