Reddingsplan voor met sloop bedreigde Deventer ‘knuffelpijp’, maar corona zorgt voor onzekerheid

Deventer heeft fietspaden (nog) niet op orde. ‘Dat hobbelpad langs de IJssel, dat kan echt niet meer’

22 augustus Deventer komt er minder van af in landelijk onderzoek naar fietspaden. In en om de stad bestaan nog veel fietspaden uit hobbelige stoeptegels of klinkers. In plaats van fijn asfalt of beton. Ook is een aantal fietspaden te smal en dat knelt, nu snelle E-bikes en brede bakfietsen oprukken. ,,Deze onderzoeksresultaten verrassen mij niet.‘’