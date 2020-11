Rederij Eureka hengelt vergeefs naar schadevergoeding bij gemeente Deventer

VIDEO & FOTO'S Binnenkij­ken in het duurste huis van Deventer: ‘Dit is wel het snoepje van de week’

3 november Tussen twee kolken in Het Nieuwe Plantsoen staat een van de bekendste huizen van Deventer. De stadsvilla, ontworpen door architect Knuttel, staat te koop voor een slordige 2,2 miljoen euro. Dat maakt het optrekje de duurste woning die in de regio op Funda te vinden is. Of je portemonnee dit nu wel of niet toelaat: het is een mooie kans om eens binnen te kijken.