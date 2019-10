Regen belooft niet veel goeds voor Sallandse en Achterhoekse wijn

Na de extreem warme zomer waren de wijnboeren in Oost-Nederland nog flink hoopvol over de druivenoogst, maar de gestaag neervallende regen van de laatste weken heeft vooral de rode druiven parten gespeeld. ,,Als we ze laten hangen en pas volgende week plukken, heb je kans op schommel door de nattigheid‘’, vertelt Anita Hermsen van de Fiere Wijnakker in Zutphen.

,,Normaal wachten we zo lang mogelijk met plukken om de druiven zo zoet mogelijk te laten worden, maar omdat de regen dus maar aan bleef houden, hebben we ze dus allemaal geplukt. Dat was aan de vroege kant en dus zijn de druiven wat zuur. ,,Hopelijk kunnen we dat in de kelder nog wat bijsturen.”

Ontzuurd

Dat bijsturen in de kelder gebeurt door kalk toe te voegen waardoor de druiven wat ‘ontzuurd’ worden. ,,Maar dat willen we zo weinig mogelijk doen om het natuurlijke proces niet teveel te verstoren”, zegt Hermsen. Daarna is het afwachten, zegt ze. ,,Met het plukken is het proces nog lang niet voorbij. Half november gaan we vergisten en pas volgend jaar weten we exact hoe het ervoor staat.”

Ralph Mulders van De Landman in Raalte slaat het maken van rode wijn vanwege de zure oogst dit jaar over. ,,Ik maak nu van de oogst een rosé en een witte wijn. We hebben nog erg goede rode wijn op eiken liggen van de oogst van vorig jaar. Dan hebben we nu dus opeens drie wijnen, hoe mooi is dat”, concludeert hij nuchter.

Commercieel

Op de vraag of de wijnoogst dit jaar in orde is, vraagt Mulder of we een commercieel of eerlijk antwoord willen. ,,Als ik wil verkopen, zeg ik dat het een geweldig jaar was. De leek weet toch niet dat de rode wijn van een jaar eerder is. Nee, het was niet geweldig dit jaar. Vorig jaar was het beter.”

Bij de Landman worden de wijnstokken aan particulieren verhuurt en kan iedereen zelf bepalen wanneer er geplukt wordt. De ene helft is al klaar, de andere helft wacht nog en hoopt nog op wat zonniger dagen om de zuurgraad wat omlaag te krijgen. Dat is puur een gok”, zegt Mulder.

Laatste oogst

Bij de Fiere Wijnakker in Zutphen wordt vrijdag de laatste oogst witte Johanitter-druiven binnengehaald en dan is het groeiseizoen voorbij. De wijnproductie neemt in heel Nederland jaar na jaar toe, mede door de hetere zomers. Dat heeft ook nadelen, want sommige rassen kunnen temperaturen van tegen de 40 graden niet aan.