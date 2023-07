Man uit Olst misbruikt pony in weiland in Raalte: rechter gaat niet mee in eis officier

De 30-jarige M.K. uit Olst was midden in de nacht van 17 oktober, onder invloed van drank en drugs, naar een weiland in Raalte gereden. Daar betastte hij een van de pony’s en trok zichzelf daarbij af. Dat komt de man op 80 uur taakstraf te staan, anders dan de officier eiste.