Bart uit Luttenberg moet bijna 90 kilometer omrijden door aanpak N348: ‘Dit kan niet de bedoeling zijn’

Een beetje omrijden vanwege wegwerkzaamheden vindt Bart de Haan uit Luttenberg niet zo erg. Maar de rit die hij maandagmorgen moest maken om in Deventer te komen, ging hem net iets te ver. ,,De provincie Overijssel had het over 10 minuten extra reistijd. Dan hebben ze bij het berekenen heel hard gereden.”