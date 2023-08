Bouwplan splijt vredig dorpje Dijkerhoek: ‘Hechte vriend­schap­pen lopen op de klippen’

Donkere wolken pakken zich samen boven Dijkerhoek. Het idyllische ons-kent-onsdorpje is tot op het bot verdeeld. Bouwplannen in het dorpshart zetten de verhoudingen op scherp. Het gevolg? Vriendschappen sneuvelen en buren praten niet meer met elkaar. Wat is er aan de hand in deze eens zo hechte gemeenschap?