Regio slaat alarm over kosten van inburgering nieuwkomer

,,Zonder extra geld gaat het niet lukken om deze taken over te nemen’', zegt Deventer wethouder Rob de Geest. Volgens De Geest staat Deventer niet alleen; gemeenten in de Stedendriehoek bundelen de krachten en lobbyen voor meer geld. Op landelijk niveau is er via de Vereniging van Nederlandse Gemeenten nog discussie met het Rijk over extra middelen vanuit Den Haag.

Persoonlijk plan

De Geest is voorstander van het overhevelen van de taken naar de gemeente, omdat er dan meer maatwerk kan worden geleverd. Bovendien is het in de nieuwe situatie toegestaan om al binnen de poorten van het asielzoekerscentrum met de inburgering te beginnen, aldus De Geest. In Deventer is dat in het azc in Schalkhaar. ,,Maar om alle taken goed uit te voeren, zijn er meer middelen nodig.’’