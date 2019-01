Regio wil slimme camera's bij wegen rondom Deventer

Het systeem met kentekenregistratiecamera's geeft de politie meer slagkracht bij de opsporing van rondtrekkende criminelen, bijvoorbeeld woninginbrekers die via de A1 wegvluchten. De camera’s zouden op cruciale plekken moeten komen, zoals de N348 tussen de A1 bij Deventer en Raalte, maar ook de N35, tussen Raalte, Twente en Zwolle.

Criminelen oppakken

Passeert er bijvoorbeeld een gestolen auto of een voertuig dat bekend is van eerdere woninginbraken, dan krijgt de politie automatisch een seintje. De politie kan preventief ingrijpen, door inzittenden aan te spreken en zichtbaar te zijn. Ook is het mogelijk naderhand criminelen op te pakken en met de data inzicht te krijgen in vluchtroutes. Doorgaans staat dit soort camera’s op snelwegen en niet op provinciale N-wegen, zoals de N348 of N35.

Toch is dat in dit geval wel nodig, benadrukt Dadema. De regio heeft namelijk last van ‘mobiel banditisme’. Dat zijn criminelen die van elders komen, snel hun slag slaan in Salland en er weer vandoor gaan. Een deel van de woninginbraken wordt aan die groep toegeschreven. Dadema: ,,Raalte is goed ontsloten via beide wegen, ook criminelen profiteren daarvan. Met de camera’s kan de politie gelijk herkennen wie er rijdt en zien of er een crimineel tussen zit.’’

König: ‘aan de slag’

Het voorstel voor de camera's is in bestuurlijk overleg besproken. Deventer burgemeester Ron König: ,,Er moet wel aanleiding voor zijn, maar we denken dat die onderbouwing te doen is en gaan er dit jaar mee aan de slag.’’

Het kentekenregistratiesysteem - dat ook bekendstaat als het ANPR-systeem - krijgt ook steun van Gert Telman, politiechef van deze regio. Telman. ,,Deventer heeft al slimme camera’s op de bedrijventerreinen. Dat werkt fantastisch. We zien daardoor veel meer. Ik zou die camera’s op meer wegen in de regio willen zien.‘’

De politie in Deventer heeft ook al een rondrijdende auto, die uitgerust is met de kentekenregistratiecamera.