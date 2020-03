Regionale bedrijven werken slag in de rondte om met corona zeep en wasmiddelen te leveren

De vraag naar zeep, handwasgel en waspoeder om kleding te wassen is door het coronavirus hard gestegen. Senzora uit Deventer en The Dalli Group uit Heerde moeten strijden om aan de vraag te voldoen.

Mensen willen goed hun handen wassen, om te voorkomen dat zij het virus tot zich nemen óf overdragen. En we wassen meer onze kleren, geven regionale verkopers van schoonmaak-artikelen aan. De zeep- en wasschappen in supermarkten zijn soms leeg. Sommige drogisterijen zijn gewoonweg uitverkocht in die producten.

Senzora verkoopt onder meer handafwasmiddel en reinigingsmiddel voor kleding. En op kleinere schaal flesjes zeep en handzeep. Directeur Henk Weenink kan niet anders zeggen: ,,In die verkoop zie je nu duidelijk een up. Een lift in de verkoop, sinds corona bestaat als virus.’’

Noodkreet

The Dalli Group uit Heerde is een speler in Nederland en Duitsland. Robert Eikelboom, de directeur The Dalli Group: ,,Onze corebusiness is vaatwastabletten, hier in Heerde. En vanuit productielocaties in Duitsland verspreiden wij waspoeders, afwasmiddelen en vloeibare wasmiddelen. Bijvoorbeeld naar het wasmiddel is bij ons bij Dalli meer vraag. Mensen wassen dus meer hun kleren, is de conclusie die je waarschijnlijk wel kan trekken.’’