Regionale winterpracht door de lens van lezers

video Daniel de Brouwer excellent op alle vlakken

21 januari De Daniel de Brouwerschool in Wilp is een van de 79 scholen in Nederland die het predicaat excellent heeft gekregen van het ministerie van Onderwijs. Dat op zich is al bijzonder, maar nog unieker is dat de school voor speciaal onderwijs en speciaal voortgezet onderwijs het gekregen heeft voor de gehele school, en niet voor een klein onderdeel daarvan.