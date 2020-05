Reisboegbeeld Frank Oostdam (59) uit Bathmen voorspelt: ‘Pas volgend jaar weer normaal op vakantie’

Rijschool­hou­ders staan niet allemaal te springen, sterker: ze beginnen nog niet

14:35 Lang niet alle rijschoolhouders in de regio staan te springen om maandag weer met lessen te beginnen en doen dat dan ook niet. Ze vinden het op z’n minst vreemd dat er vorige week nog niks mocht en nu alles weer kan. ,,Ik hoop over een week of twee dat ik ongelijk had, maar ik wacht nog even”, zegt Ferry van Til uit Voorst.