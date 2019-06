‘Rellende’ mbo-studenten kruipen in en rond stadion Go Ahead in huid van relschoppers

De meeste voetballers liggen al op een hagelwit strand onder een palmboom, maar toch greep de ME met hulp van honden en paarden dinsdag in en om de Adelaarshorst toch in om een confrontatie met supporters te voorkomen. Voor een oefening, dat wel.

Straten rond het stadion van Go Ahead Eagles werden dinsdag urenlang afgezet om een confrontatie in goede banen te leiden. De nieuwsgierige voorbijganger had echter snel door dat het niet om echte relschoppers ging, maar om acteurs. Capuchons werden vervangen door witte en blauwe helmen. En in plaats van gehuld in een zwarte trui met het logo van de harde kern gingen tieners in oranje, gele of groene hesjes gepassioneerd de strijd aan met de Mobiele Eenheid.

De gemeente Amsterdam acht het al mogelijk om bij thuiswedstrijden van Ajax minder politiemensen in te zetten. Toch is het anno 2019 nog steeds nodig om voorbereid te zijn op het ergste: forse voetbalrellen. ,,We hebben verschillende situaties goed nagespeeld. Soms is het nodig dat de ME bij een voetbalwedstrijd in actie moet komen. En dan is het belangrijk dat er goed getraind is, zodat we het evenement alsnog goed kunnen laten verlopen’’, zegt woordvoerder Marloes Ballast van Politie Oost-Nederland.

De relschoppers werden dinsdagmiddag nagespeeld door mbo-studenten van het Deltion College en Landstede uit Zwolle. Zij kropen voor even in de huid van vervelende ‘supporters’. ,,Ze moesten verzet bieden, waarbij we ook paarden en honden goed konden trainen.’’

Het is niet de eerste keer dat supportersrellen nagebootst worden. ,,We trainen regelmatig en het blijkt ook dat die trainingen helpen. Met als doel dat in een reële situatie goed samengewerkt kan worden tussen de verschillende partijen.’’