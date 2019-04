Rembrandtbal uit Deventer vliegt Eredivisie in: ‘Je kunt niet zo maar alles op een bal zetten’

‘Insane’ weekeinde voor rapper Snelle uit Deventer met een platina plaat en Overijssel­se Popprijs

8 april Erg veel trek in een interview had rapper Snelle (Lars Bos) uit Deventer vanmiddag eerlijk gezegd niet, omdat ‘ie middenin een schrijfsessie voor zijn nieuwe album zit. Maar na dit weekeinde, waarin hij én de Overijsselse Popprijs won en zijn hit ‘Scars’ platina werd, vertelt de 23-jarige rapper toch even hoe hij afgelopen weekeinde heeft ervaren. In één woord: ‘Insane’.