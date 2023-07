Remôn en Marco verruilden Deventer voor B&B-avontuur in Duitsland: ‘We zitten hier gebakken’

met Poll De waarschu­wing voor zwemmers­jeuk op Bussloo is verdwenen, maar de impact niet: ‘Er is niks te beleven’

Hij kan het wel van de daken schreeuwen. Ondernemer Roelof Schepers, die sups verhuurt bij het kinderstrand van recreatieplas Bussloo, is dolblij dat de waarschuwing voor zwemmersjeuk is ingetrokken. Maar hij merkt dat de impact van zo’n eerdere melding groot is: ,,De mensen komen niet meer.’’