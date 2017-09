Rene (52) sliep op de Brink voor eerste kortingsbon El Popo: 'Traditie gaat nu verloren'

Deventer zit met scooters bij NS-station in de maag

8:58 Deventer is een scooterstad. Dat zou je zeggen afgaande op de perikelen rond het stationsgebied. De gemeente wil af van foutief gestalde scooters bij het rijksmonumentale station. Maar dat blijkt niet zo eenvoudig en de vraag is of er bij het station wel voldoende plek is voor ‘brommers’.