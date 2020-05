René Visser uit Deventer gaat bizarre uitdaging aan: drie triatlons in 22 dagen

Betekent corona het einde van 80-jarige kappers­zaak aan de Smeden­straat?

19:14 Het nieuws dat de kapsalons vanaf maandag weer open mogen was nog geen dag oud, toen de rechtbank het faillissement uitsprak over IJsseldijk Kappers in Deventer. In het pand aan de Smedensstraat huist al tachtig jaar een kapsalon en het is maar zeer de vraag of dat zo blijft. Eigenaar Volkert Hilbron en zijn vijf medewerkers hopen op een doorstart.