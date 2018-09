Renovatie Voorster gemeentehuis voor ruim 15 miljoen gaat door

Wethouder Hans van der Sleen laat in een toelichting weten dat in een belangrijke kwestie met enige spoed duidelijkheid moet komen: het eventuele intrekken in het nieuwe gebouw door politie, Cleantech en de gemeentelijke medewerkers die nu nog in Jachtlust werken. ,,Daar moeten we zo snel mogelijk zekerheid over hebben, het moet geen jaar gaan duren." Het speelt een rol in de toekomstige ruimtelijke indeling van het gebouw. Verder is ook 'burgerparticipatie' een essentieel onderdeel van het projectplan, zegt Van der Sleen.