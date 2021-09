Rentree voor Bathmense Kunstmarkt na corona: ‘GP Zandvoort? Dan verdienen wij een 10!’

Nieuwe binnenstad­be­wo­ners Deventer krijgen niet meer zomaar parkeerver­gun­ning

2 september De auto in de buurt kunnen parkeren is geen vanzelfsprekendheid meer voor nieuwe binnenstadsbewoners. Wie gaat wonen in een nieuw huis in de Deventer binnenstad, krijgt geen recht meer op een gunstiger bewonersparkeervergunning. Die maatregel moet voorkomen dat de druk op de beschikbare parkeerplaatsen te groot wordt. ,,We zijn duidelijk. Mensen weten dat dit de consequentie is als je ervoor kiest om in de binnenstad te gaan wonen.”